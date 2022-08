Anote Aí

publicado em 10/08/2022

Deputado Fausto Pìnato (PP) veio no sábado, visitou à Santa Casa e ficou para o show de Luan Santana (Foto: A Cidade)

Não se fala outra coisa. Nas ruas e pontos de encontro o assunto ontem não poderia ser outro. Repercutiu positivamente a festa popular com shows espetaculares e sem cobrança de ingresso. A Expo Show-2022 foi um sucesso em todos os sentidos. No palco nomes consagrados da música sertaneja se revezaram nas quatro noites. A Praça de Alimentação, o Parque de Diversão e o Rancho Cabaré mostraram-se satisfeitos com a frequência no local.Uma previsão preliminar do número de populares que passaram pelo local supera marca de 50 mil pessoas. O maior público foi na noite de sábado, com o show do sertanejo Luan Santana. Já na segunda, dia 8, durante o show de “Os Menotti”, mesmo com o tempo chuvoso o público não decepcionou e esteve dentro do esperado.A volta dos shows artísticos pós-pandemia causou até emoção. Todos os artistas que subiram ao palco fizeram menção a retomada dos shows e sobraram elogios às autoridades e aos organizadores do evento em Votuporanga. César Menotti e Fabiano, por exemplo, destacaram a emoção de voltar ao palco e cantar os seus grandes sucessos depois de um recesso forçado pela pandemia.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.