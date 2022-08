Anote Aí

publicado em 05/08/2022

O empresário artístico Marcinho Costa comanda a equipe que promove a Expo Show. Um trabalho de fôlego com um grupo de empresários jovens (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga é o destino para quem busca diversão e entretenimento. A partir desta sexta-feira, dia 5, a cidade se transforma num grande palco de muitas atrações. Um grande espetáculo se instala no recinto de Exposições com luzes, cores, som e diversão. No palco vão subir nomes consagrados do mundo artístico sertanejo. E o espaço está aberto para milhares de expectadores sem cobrança de ingresso. Viva aos 85 anos de Votuporanga.Quem teve a oportunidade de passar pelo local da festa se encantou com a megaestrutura montada para a Expo Show. Dezenas de operários das mais diferentes atividades trabalharam incessantemente nos últimos dias de montagem do cenário que vai acolher o grande público a partir de hoje. Mais uma vez, assim como acontecia no Carnaval, o recinto de Exposição “Helder Galera” estará lotado e ganha estrutura, roupagem nova e gosto de festa.A festa é sua. Uma iniciativa de empresários, com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal para celebrar dignamente o aniversário de Votuporanga. Assim, como nos “velhos tempos” o recinto da Exposição estará aberto para sediar o ponto alto das festividades de aniversário da cidade. Que nenhum votuporanguense fique “de fora”. É hora de comemorar com festa todas as conquistas da nossa terra.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.