Anote Aí

publicado em 03/08/2022

Janaina Silva, da Cultura, embalada para as promoções populares da festa da cidade. (Foto: A Cidade)

Janaina Silva, secretária de Cultura e Turismo do município, é uma das gratas revelações do secretariado de Jorge Seba. Muitíssima ligada às festividades de aniversário da cidade, com a realização da Expo Show, nesta semana, e o Festival Literário (Fliv) marcado para o período de 13 a 21 de agosto, ela passou ontem pela CIDADE FM para falar da programação.Driblando o período caótico da pandemia, Janaina tem dado conta do recado criando programas culturais e atrativos alternativos que movimentaram a cidade em períodos isolados. Todavia, o mês de agosto se apresenta como a “prova de fogo”. Votuporanga tem que acontecer neste mês com as duas promoções, a Expo Show e o Fliv. Por isso, ela parece ligada numa tomada de 220 wats. Haja fôlego.Janaina tem um perfil que lhe é favorável para o cargo que ocupa. Ela preza pela simplicidade. Sempre fala no plural, enaltecendo a sua equipe de trabalho e tem demonstrado que “gosta do que faz”. Está sempre otimista. Tudo isso a qualifica para o cargo que ocupa.