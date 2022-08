Anote Aí

A 1ª Dama Rose Seba motivada com a campanha solidária da Expo Show. O sorteio de um carro com renda para as entidades será na próxima segunda-feira, dia 8. (Foto: A Cidade)

A cidade está em clima de festa pela comemoração dos seus 85 anos de progresso. O assunto, nos pontos de encontro, são os itens programados para celebrar a data, especialmente, a Expo Show, que acontece a partir da próxima sexta-feira (5).O prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose passaram ontem pelos estúdios da rádio Cidade FM. Na pauta, as festividades populares programadas para o final da semana. A presidente do Fundo Social de Solidariedade está empenhadíssima na campanha do sorteio de um carro com renda para as entidades assistenciais. O sorteio acontece no dia 8 de agosto, no encerramento da festa.São 36 entidades assistenciais que serão beneficiadas com esta iniciativa do Fundo Social. Cada uma das entidades recebeu talões com mil números para serem vendidos a R$10 cada. O dinheiro arrecadado já fica em posse da entidade. Assim, deve haver empenho também entre os dirigentes de entidades para a venda de todos os números.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.