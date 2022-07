Anote Aí

publicado em 30/07/2022

Ele fez história e deixou muitos amigos. Paulino Matheus Olgado e a sua inconfundível Kombi (Foto: Arquivo pessoal)

Quem circulou pela cidade nos últimos dias, por certo, estranhou a intensa movimentação de pessoas. Os restaurantes, postos de combustíveis e demais segmentos não tem do que reclamar. A semana foi atípica com a realização do Congresso Internacional de Educação que reuniu em Votuporanga centenas de profissionais ligados aquele setor de atividade.Ontem, dia 29, por exemplo, alguns restaurantes dispensaram clientes. Pelo menos dois deles, visitados pela nossa reportagem, estavam completamente lotados. E um até concedeu exclusividade apenas para participantes do Congresso. Nota 10 para a iniciativa pública. Todos os eventos que atraem visitantes que aquecem a economia do município são sempre muito bem-vindos.O recinto de Exposições “Helder Galera”, situado na estrada vicinal que destina à Parisi, está pronto para a grande festa. Os últimos retoques acontecem neste final de semana. Milhares de pessoas devem ocupar o recinto na próxima semana para as grandes apresentações da Expo Show. Uma boa “dica” para o fim de semana é ver como ficou o recinto da Exposição para a festa desta semana.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.