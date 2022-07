Anote Aí

publicado em 19/07/2022

Em vista das proximidades com o deputado votuporanguense Carlão Pignatari, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o candidato a governador pelo PSDB, Rodrigo Garcia tem se aproximado mais de Votuporanga. Nas obras inauguradas neste ano e nas conquistas do município o seu nome é sempre lembrado pelas autoridades no palanque.Já o bolsonarista candidato ao governo Tarcísio de Freitas tem sido notícia pelas suas investidas pela região, especialmente Rio Preto. Agora consta da sua agenda uma visita à Votuporanga, no dia 24, tendo como local o Centro de Eventos da Ilha do Pescador. A sua passagem pela cidade deve atrair seguidores da nossa região.Quem não deu “as caras” e não há, pelo menos até agora, informações sobre a sua vinda é o candidato do PT, Fernando Haddad. Ele teria “obras” de sua autoria para mostrar aos eleitores de Votuporanga. Uma delas é o Instituto Federal que ele veio inaugurar como Ministro da Educação. A conquista é atribuída também ao seu saudoso tio o comerciante Halim Haddad.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.