publicado em 08/07/2022

Poucas notícias são tão comemoradas pela população mais humilde como a de conquistas de casas populares. E a explicação é simples, o déficit habitacional em Votuporanga, assim como na maior parte do país, é muito alto e sejamos francos, ninguém gosta de pagar aluguel.Sendo assim, o anúncio da assinatura de um convênio com a CDHU para a construção de mais 200 casas populares repercutiu bem. Claro que a assinatura do convênio é apenas o primeiro passo e que entre isso e a entrega das moradias há um grande caminho, mas o que importa é garantir as casas para a população.A notícia foi ainda mais comemorada diante do bom andamento do processo de desfavelamento, uma demanda de mais de 50 anos de pessoas que vivem em situação precária há décadas. Na mesma visita ao CDHU em que o prefeito sacramentou a conquista de mais casas, ele também se reuniu com o departamento técnico para conferir o andamento do projeto.