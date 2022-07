Anote Aí

publicado em 06/07/2022

Nas redes sociais o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Carlão Pignatari comemorou ontem, ao lado de representantes da pesca esportiva, a aprovação de uma lei de sua autoria que regulamenta a pesca do tucunaré.Já o deputado Fausto Pinato, cercado por dois representantes de entidades de pescadores, retrucou a lei do Carlão, sob o argumento de que tal medida pode comprometer o pescador profissional que for flagrado com um tucunaré fora da medida na sua rede de pesca. O diálogo, embora respeitoso, sobrou farpas para o “nobre colega”.Pinato foi mais duro na sua tese. Ele primeiro disse que vai conversar com o Carlão e depois cutucou, enfatizando que existem preocupações mais sérias para serem tratadas neste país, falando sobre o preço do gás, a falta de comida e lembrando que os pescadores sabem respeitar o meio ambiente, numa clara alusão que o projeto do Carlão é inoportuno. E disse textualmente que “vai comprar essa briga”, se a lei não for revogada.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.