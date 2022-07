Anote Aí

publicado em 02/07/2022

Cláudinho Craveiro, o filho do radialista, fez a sua estreia em público, discursando, representando o deputado Fausto Pinato. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Quem viu o projeto da principal avenida do Pozzobon, exposta no telão e acompanhou a explanação perfeita da secretária Tássia, saiu com a sensação de que a avenida Emílio Arroyo Hernandes vai ficar mais bonita que a rua Amazonas. E com vantagens, como mais estacionamento, atrativos gourmet no canteiro central e arvoredo. É de se encher os olhos.O prefeito Jorge Seba não guardou segredo. Foi oportuno expor o projeto para conhecimento dos interessados e muita gente do bairro prestigiou o ato. E não foi só gente do bairro. Assim, como acontecia nos eventos promovidos na administração de Juninho Marão, as lideranças da cidade têm marcado presença nas cerimônias promovidas por Jorge Seba.O federal Fausto Pinato (PP) que destinou uma emenda parlamentar de R$1,5 milhão para a execução da obra, não compareceu ao ato. Ele foi representado pelo assessor Claudinho Craveiro que é filho do famoso radialista. Outros dois deputados, Carlão Pignatari (PSDB) e o federal Geninho Zuliani (União Brasil), que também carimbaram a mesma quantia para a obra e acabaram se tornando as estrelas da festa.