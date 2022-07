Anote Aí

publicado em 01/07/2022

Lú Alckmin é cotada para ser a vice de Fernando Haddad. Mas, ele disputa com a candidata Marina Silva. (Foto: Assessoria)

O prefeito Jorge Seba agendou para o começo da noite de ontem uma cerimônia para a apresentação do projeto de revitalização da Avenida principal do bairro Pozzobon. O ato determina o início das obras aguardadas com ansiedade especialmente pelos comerciantes estabelecidos na avenida.A expectativa é de que o novo projeto venha a contemplar no canteiro central mais espaço para o estacionamento de veículos. A necessidade de novas áreas de estacionamento há muito vem sendo reivindicada e chegou a ser programa de governo em época de eleição. Todavia, ninguém fez nada e acabou sobrando para a administração de Jorge Seba.Parlamentares que apresentaram emendas com o propósito de viabilizar as obras na avenida Emílio Arroyo Hernandes” tinham presença anunciada para o ato de ontem à noite. Eles realmente são credores do apoio daqueles que serão beneficiados com a obra. O votuporanguense Carlão Pignatari, os federais Geninho Zuliani e Fausto Pinato, têm méritos naquela obra. Eles são autores de proposituras que devem viabilizar a construção.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.