Anote Aí

publicado em 29/06/2022

O candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve um bom desempenho no programa de entrevistas “Roda Viva” da TV Cultura. Na próxima segunda vai lá o Rodrigo Garcia. (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal fechou o semestre legislativo aprovando dois títulos de cidadania. Os homenageados serão Adauto Mariola e o capitão André Navarrete. A concessão de tais honrarias ninguém contesta. Os dois, de fato, tem relevantes serviços prestados a comunidade. Cada um na sua área de atuação. Os vereadores Daniel David (MDB) e o presidente SErginho da Farmácia (PSDB), autores do projeto, foram bem na indicação.Adauto Mariola é o diretor da Votuprev, mas a sua atuação na comunidade vai muito além do seu compromisso profissional. Ele respondeu pela presidência do Conselho Consultivo da Santa Casa e se envolveu no grupo que dirige o hospital, onde continua militando como dirigente junto a provedoria. O seu nome chegou até ser cotado para assumir o cargo de Provedor, na sucessão de Torrinha.É gratificante enaltecer o trabalho de um militar responsável pela segurança pública. É comum, especialmente, nos grandes centros, ouvir palavras que denigrem o trabalho da Polícia. Assim, quando há um reconhecimento público a um dos seus integrantes toda a corporação sente-se homenageada. Em Votuporanga, o Capitão André Navarrete, no comando da 3ª Companhia da PM, elevou ainda mais o conceito da Companhia em nossa cidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.