Anote Aí

publicado em 28/06/2022

Floriano Pesaro não será candidato neste ano. Ele trabalha na equipe de Alckmin para produzir o plano de governo do Lula. Se na eleição der Lula, ele será o canal para Votuporanga. (Foto: A Cidade)

Quem lembra do Floriano Pesaro? Ele foi secretário de Desenvolvimento Social no governo de Geraldo Alckmin e tornou-se um grande amigo do então prefeito Junior Marão. Era presença tão frequente em Votuporanga que, nos bastidores, diziam que Fernandópolis temia perder o escritório regional daquela pasta, sediado naquela cidade.O secretário estadual agendava compromissos em Votuporanga e despachava com prefeitos da região. Isso provocava ciúmes no vizinho município. Era presença marcante no Carnaval do Oba e na festa de aniversário do prefeito. Candidato a deputado federal na eleição passada ficou em terceiro lugar, com 3.626 votos, entre os mais votados na cidade. Contudo, não conseguiu na votação geral uma cadeira na Câmara Federal pelo seu partido o PSDB.Dia desses, numa roda política, o seu nome foi lembrado. Flávio Liévana que coordenou a campanha dele na eleição passada adiantou que Floriano não será candidato agora. E alguém já antecipou que ele foi convidado pelo ex-governador Geraldo Alckmin para assessorar na elaboração do programa de governo do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. O Galvão Bueno poderia dizer "pode isso Arnaldo?