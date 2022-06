Anote Aí

publicado em 21/06/2022

Prefeito de Nhandeara, Zé do Carneiro, promovendo festada cidade com porteira aberta. Ninguém paga para ver os grandes shows programados. (Foto: Prefeitura de Nhandeara)

A passagem do governador Rodrigo Garcia por Votuporanga, sexta-feira, para a inauguração da Clínica Pet foi bem prestigiada pelas lideranças locais. Na verdade, não havia uma grande multidão, mas, o público presente era expressivo com representantes de entidade de classe, clubes de serviço, lojas maçônicas e lideranças locais.Fausto Pinato e Geninho Zuliani, como deputados federais, Itamar Borges e Carlão Pignatari, os estaduais, mais o prefeito Jorge Seba, ocuparam o palanque com direito a discurso. Na plateia estavam também prefeitos e vereadores da região. O governador sentiu-se em casa diante de uma plateia simpática a sua candidatura.Quando o prefeito Jorge Seba discursou ele já tinha conhecimento de outros investimentos do governo que foram anunciados para a nossa cidade. Entre outras a tão sonhada via de acesso à estrada vicinal de Valentim Gentil, conhecida "subida da morte". Ali será uma obra gigantesca com a construção de um viaduto que liga a avenida José Silva Melo à estrada de Valentim.