Anote Aí

publicado em 14/06/2022

O governador Rodrigo Garcia deve cumprir agenda nesta semana em Votuporanga para a inauguração da Clínica Pet (Foto: Assessoria)

A semana começou com boas notícias. Votuporanga deve ser o palco, nos próximos dias, da inauguração da primeira Clínica Pet do Estado de São Paulo, espaço que irá oferecer atendimento gratuito para animais da cidade e da região. O prédio já está quase pronto e a perspectiva é de que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) venha ao município para inaugurá-lo. A notícia foi dada com exclusividade pelo prefeito Jorge Seba, em entrevista à Cidade FM.A agenda ainda não foi confirmada, mas se tudo correr como previsto a entrega será feita na sexta-feira (17) e, é claro, contará também com a presença do presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que foi quem conquistou os recursos para a construção do espaço pioneiro no Estado de São Paulo.Por falar no deputado, ele está com a bola toda junto ao Governo do Estado. Prova disso está no pioneirismo da clínica e também na mais recente conquista para Votuporanga: os R$ 7 milhões para recapeamento.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.