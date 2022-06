Anote Aí

publicado em 08/06/2022

Deputado Carlão Pignatari, cita o exemplo de Rio Preto e pede votos para os candidatos da região (Foto: Assessoria)

A gente tem que aplaudir de pé empresários como o Wladimir e sua esposa Kellyn. Eles investem no comércio e crescem com Votuporanga. Ontem foi reinaugurada a nova loja da farmácia Ultra Popular, na rua Amazonas 4.125 (em frente o Doidão). Mais uma loja com o requinte de beleza e bom atendimento.Alguns comerciantes se acomodam com as suas lojas, esse¬ mantém com a fidelidade da sua clientela. Outros, porém, investem, instalam novas lojas em novos endereços e ampliam o número de consumidores. É o caso de Wladmir que já possuía uma filial aqui e outra em Mirassol, mas está sempre investindo. Além das filiais, ele mantém uma das mais belas e atraentes lojas de farmácia no centrão de Votuporanga, na rua Amazonas com a Mato Grosso. E a sua rede não para de crescer.A morte da ex-prefeita de Cardoso, Tereza Céspede Borges, é lembrada como um período histórico na política de Cardoso. Não há registro na região de um casal que tenha governado a mesma cidade em duas gestões distintas. O marido dela, Édson Borges de Paula, conhecido como Édson Cachaço, foi prefeito na administração de 1993/96. Uma magnífica gestão.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.