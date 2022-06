Anote Aí

publicado em 07/06/2022

A empresa já está com a ordem de serviço assinada e em breve deve iniciar a transformação da represa atrás do Assary em uma área de lazer (Foto: A Cidade)

Depois de duas semanas de merecidas férias, o prefeito Jorge Seba retornou ontem ao seu compromisso semanal com os ouvintes da Cidade FM. Trata-se do programa Café com o Prefeito, uma prestação de contas feita pela administração pública todas as segundas-feiras, às 7h.O primeiro assunto abordado, aliás, foi o início dos preparativos no Centro de Eventos para receber a Expo Show de Votuporanga, que será realizada de 5 a 8 de agosto em comemoração ao aniversário da cidade. Seba destacou os trabalhos na manutenção do espaço e o investimento do município que visa fomentar a chamada economia criativa ao mesmo tempo em que oferece um pouco de lazer para a população depois de dias tão bicudos.E por falar no Centro de Eventos, o prefeito afirmou que já está estudando mais melhorias para o local, de forma que o espaço público seja ainda mais atrativo para a população e possa ser cada vez mais utilizado. Recentemente foram construídas duas quadras poliesportivas no local e arquibancadas.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.