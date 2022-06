Anote Aí

publicado em 02/06/2022

O concurso de Miss Rio Preto, domingo passado, teve todas as digitais do padre Silvio Roberto (Foto: Arquivo pessoal)

Ao contrário de outras jornadas do passado, o time do Cavinho não consegue agora reeditar suas boas atuações e decepciona no atual Campeonato do Sub-20. No jogo de ontem foi goleado pelo América de Rio Preto que aparentemente não é nenhum "bicho papão" que se pinta. É o Cavinho mesmo que deixa a desejar.Esperava-se um pouco mais dos "meninos do CAV" no atual certame, até porque o clube também é um formador de atletas e tem no seu elenco verdadeiras promessas. Todavia, as coisas não andam bem e a campanha realizada até agora não convence aqueles que estão a caça de talentos no campo de futebol.Pelo andar da carruagem, a campanha desenvolvida pelo Cavinho é desestimulante para pensar num futuro a curto prazo. Já há quem diga que com o atual elenco pode ser descartado a Copa São Paulo de Futebol Junior, para o mês de janeiro. É uma pena já que o time local sempre fez boa apresentação naquela competição de grande visibilidade no cenário esportivo.