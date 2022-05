Anote Aí

publicado em 31/05/2022

Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev, em alto astral com a nota máxima do MEC para o curso de Medicina Veterinária. (Foto: Unifev)

Uma boa notícia para Votuporanga foi a nota máxima obtida pelo curso de “Medicina Veterinária” da Unifev. É mais uma importante conquista pela nossa principal instituição de ensino. Outros cursos já deram a nota máxima que elevam o conceito da Unifev, mas a “Medicina Veterinária” está entre as graduações mais concorridas do mercado.Enquanto outras Universidades da região se debatem para se ver livre de encrencas judiciais que comprometem o nome da instituição, a Unifev se mantém em alto nível e se apresenta cada vez mais respeitada pela sua estrutura educacional e qualidade de ensino. Outros cursos, especialmente Medicina e Direito tem elevado o conceito da Unifev entre as melhores do país.Pela mais recente conquista com a nota máxima do MEC é preciso reconhecer o alto nível do curso de “Medicina Veterinária”. Menção honrosa para os professores, reitoria comandado pelo professor Osvaldo Gastaldon e a direção da Fundação Educacional de Votuporanga, presidida pelo advogado Douglas José Gianotti.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.