Anote Aí

publicado em 28/05/2022

O empresário artístico Marcinho Costa lidera um grupo de empresários que somam aos ideais da Prefeitura de fazer uma boa Festa da Cidade, em agosto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Embora ainda não tenham chegado as Convenções Partidárias que vão oficializar as candidaturas para as eleições de outubro, os pretensos candidatos já estão “na estrada” buscando apoio e pavimentando as bases para a corrida eleitoral. Por aqui já passaram vários deles e vem mais.Os novatos que tentam emplacar os seus nomes sem ter nada para oferecer de imediato encontram dificuldades e tentam se aproximar usando os filiados do seu partido. Já os deputados com mandatos e que buscam a reeleição cobram retorno em votos pelas emendas parlamentares que enviaram para a cidade. O negócio gira mais ou menos assim.Para os dirigentes de entidades que receberam verbas oriundas de emendas parlamentares, normalmente, se empenham para apoiar candidaturas que lhe foram gratos nesse mandato legislativo. Outras votações dirigidas a deputados estranhos no cenário político local, são oriundas de comunidades religiosas (igrejas evangélicas) ou associações de classe. Desses nem todos retribuem com emendas parlamentares para o município, infelizmente.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.