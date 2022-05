Anote Aí

publicado em 24/05/2022

O ex-governador João Doria anunciou ontem a desistência de sua candidatura à presidência da República (Foto: Redes sociais)

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou a desistência de sua pré-candidatura à presidência da República no início da tarde de ontem, na capital paulista. Doria enfrentava resistências internas no PSDB e de partidos da terceira via, e fez o anúncio em pronunciamento na Zona Sul de São Paulo.“Para as eleições deste ano me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”. Foi assim que Doria se retirou do pleito. A decisão do tucano foi anunciada um dia antes de a executiva do PSDB se reunir para definir como o partido se posicionará na disputa presidencial de outubro.Com a saída de Doria do páreo, a perspectiva é de que amanhã a chamada “terceira via”, encabeçada pelo PSDB, MDB e Cidadania, anunciasse o nome da senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, como pré-candidata do grupo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.