Anote Aí

publicado em 21/05/2022

A boa notícia dos últimos dias foi o anúncio da retomada das festas populares. O prefeito Jorge Seba anunciou renomados artistas para a festa de aniversário da cidade, no mês de agosto. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A melhor notícia dos últimos dias foi o anúncio da Prefeitura da programação artística do aniversário da cidade, no mês de agosto. Nos últimos anos o calendário festivo de agosto passou praticamente em branco, mesmo antes da pandemia. Depois de seguidos fracassos no FISAV, o recinto de Exposição deixou de ser palco dos grandes eventos do "Dia da Cidade"O FISAV que tinha como objetivo arrecadar fundos para as entidades assistenciais foi criada para ocupar o lugar da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Votuporanga que, inicialmente, era promovida pelo Sindicato Rural. O FISAV, que substituiu a Expo, agregava o trabalho voluntário dos dirigentes de entidades. O projeto era muito bom, mas acabou sucumbindo pela falta de experiência dos organizadores.O prefeito Jorge Seba aproveitando a retomada da economia e o avanço no setor de obras da Prefeitura, entende que é preciso recolocar Votuporanga no patamar dos grandes eventos populares. O aniversário da cidade é uma grande oportunidade. Não será exposição e nem festa do peão. Será um palco de grandes shows artísticos.