Anote Aí

publicado em 20/05/2022

Foto aérea revela o andamento das obras na Estação de Tratamento de Esgoto da Vila Carvalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou ontem do lançamento da 2ª fase do Programa Estrada Asfaltada. Com o apoio do deputado, o noroeste paulista receberá quase R$ 1 bilhão para melhoria de rodovias.Ao lado do governador Rodrigo Garcia, Carlão comemorou o benefício para mais de 50 municípios da região. Ao todo, serão recuperados e modernizados 837 quilômetros de estradas, incluindo a rodovia Euclides da Cunha, desde Mirassol até a divisa com o Mato Grosso do Sul.O programa Estrada Asfaltada foi lançado em junho de 2021 pelo governo de São Paulo e contempla investimentos e melhorias para as rodovias de todo o Estado. No ano passado, o programa realizou 150 obras, beneficiando 196 cidades do interior e do litoral.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.