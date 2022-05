Anote Aí

publicado em 17/05/2022

O vice-prefeito, Cabo Valter, assumiu interinamente, por 15 dias, o comando da Prefeitura de Votuporanga em virtude das férias do prefeito Jorge Seba (Foto: Arquivo pessoal)

O vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter (MDB), assumiu interinamente o comando da Prefeitura ontem. Ele segue no cargo pelo prazo de 15 dias, enquanto o prefeito Jorge Seba (PSDB) estiver de férias.A assinatura da ata de transmissão de posse foi realizada no gabinete do prefeito. Essa é a primeira vez que Seba se afasta do gabinete desde que foi empossado, em janeiro do ano passado.O merecido descanso do prefeito se dá em meio ao marco de 500 dias de seu governo. ontem, inclusive, a Prefeitura de Votuporanga iniciou campanha de prestação de contas das ações de governo realizadas no período. Entre os trabalhos apresentados estão mais de 20 obras em andamento, além de ações nas áreas social, de saúde, segurança, habitacional, econômica e educacional. O material completo está disponível no site e também nas redes sociais da Prefeitura.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.