Anote Aí

publicado em 14/05/2022

O deputado estadual votuporanguense e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, encheu a bola do governador Rodrigo Garcia em evento na região (Foto: Assessoria)

Como antecipado pelo A Cidade, vem festa por aí. Depois de mais de cinco anos, Votuporanga terá grandes shows em comemoração ao seu aniversário e com um feito inédito: tudo de graça.O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Jorge Seba em uma coletiva de imprensa no auditório do Parque da Cultura. O objetivo é reinserir Votuporanga no mapa dos grandes eventos do Estado de São Paulo e, ao que tudo indica, o primeiro ano já será em grande estilo.Isso porque o grupo responsável pela organização entende do assunto, a começar pelo empresário Marcinho Costa, que os representou no lançamento. Eles já tentaram realizar uma festa semelhante em outras ocasiões, mas não encontraram na época o apoio que receberam agora do prefeito Jorge Seba.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.