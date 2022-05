Anote Aí

publicado em 13/05/2022

Segundo secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, nenhuma das crianças com a suspeita de hepatite aguda grave precisou de UTI (Foto: Governo do Estado)

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga inaugurou recentemente um novo espaço na entidade. Só que desta vez um lugar pensado para o lazer de seus associados. Trata-se de um complexo com área de churrasco, quadra de areia para esportes, além de um campo de futebol.A área de lazer fica na rua Venezuela, no bairro Vila América, próximo a Câmara Municipal e foi construída com recursos próprios, adquirido das mensalidades pagas pelos próprios associados. De acordo com o sindicato, a estrutura deve contar com novas aquisições em breve, já que até o final do ano, devem ser instaladas uma piscina e um playground.O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, cumpriu agenda ontem em quatro cidades da região, onde anunciou construção de casas populares e recapeamento de estrada vicinal, e vistoria outras obras em andamento. O presidente da Alesp ainda recebeu o título de "Cidadão Palestinense", oferecido pela Câmara de Vereadores de Palestina.