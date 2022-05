Anote Aí

publicado em 11/05/2022

O prefeito Jorge Seba estará ao vivo hoje na Cidade FM, a partir das 12h, para um balanço de seus 500 dias de governo (Foto: A Cidade)

Assim como fez na sessão da Câmara de anteontem, o prefeito Jorge Seba estará hoje na Cidade FM para apresentar um breve balanço de seus 500 dias de governo. Sua participação ocorrerá no Jornal da Cidade, a partir das 12h.Além dos dados apresentados aos vereadores, Seba trazer, em primeira mão para os ouvintes da emissora, uma grande novidade. Vem coisa boa por aí, então, é bom que todos acompanhem o programa.Esta, no entanto, não será a primeira vez que o prefeito passará pela Cidade FM nesta semana. Na segunda-feira, como de costume, Jorge Seba participou do programa “Café com o Prefeito”, onde faz uma prestação de contas de suas atividades semanais.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.