Anote Aí

publicado em 07/05/2022

Prefeito Jorge Seba faz um balanço dos 500 dias, segunda, na Câmara (Foto: Assessoria)

A sessão da Câmara da próxima segunda-feira, dia 9, vai contar com a presença do prefeito Jorge Seba. Na oportunidade, o chefe do Executivo pretende fazer uma espécie de “prestação de contas” relatando as atividades dos seus 500 dias à frente do município. E a sua agenda reserva para terça-feira, dia 10, uma reunião em São Paulo.Já nesta segunda-feira, dia 9, Jorge Seba participa de mais um programa “Café com o Prefeito” na CIDADE FM. Entre os assuntos pautados estão um repasse financeiro importante para a Santa Casa e o ritmo acelerado das obras na Avenida Mário Pozzobon. O programa vai ao ar às 7 horas da manhã e com reprise dos melhores momentos no Jornal da Cidade, a partir das 12 horas.Reservadamente, o pessoal ligado ao deputado votuporanguense Carlão Pignatari (PSDB) aguarda o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição. Nos encontros que tem participado em Votuporanga e na região, o parlamentar tem sido bastante prestigiado por prefeitos e lideranças partidárias. Assim, o lançamento da sua candidatura na cidade deve ser marcado como um grande evento.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.