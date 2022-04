Anote Aí

publicado em 07/04/2022

Investimento de cerca de R$ 500 mil garante, em definitivo, o fim dos problemas causados pelo vazamento de efluente no local, bastante comuns em períodos de chuva (Foto: Saev)

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama, Rose Seba, do secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza e diretor do CTMO, José Carlos, acompanhou ontem o início das aulas práticas dos cursos que estão sendo oferecidos pela Prefeitura em parceria com o SEST SENAT. Seba destacou que é preciso investir em capacitação de mão de obra e formação de profissionais para os perfis que estão sendo exigidos no mercado atual.Por falar em mercado de trabalho, segue em pleno funcionamento o Emprega Votu, plataforma criada pela Prefeitura buscando aproximar o empregador de quem procura uma vaga de emprego.Todos os dias dezenas de vagas são disponibilizadas na plataforma. Atualmente são mais de 130 oportunidades que vão desde gerente a serviços gerais, com chances para pessoas com nível superior ou sem nenhuma experiência. Vale a pena conferir.