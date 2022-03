Anote Aí

publicado em 25/03/2022

Máquinas da Prefeitura trabalham na primeira etapa das obras para o desfavelamento do Matarazzo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O projeto de lei que aumenta o salário mínimo estadual foi aprovado pela Alesp. De autoria do governador João Doria, a iniciativa propõe a revalorização em 10,3% dos pisos salariais mensais dos trabalhadores do Estado.Com o novo reajuste, o salário mínimo paulista segue maior do que o piso nacional e passa a valer a partir do primeiro dia do mês. Os trabalhadores que se enquadram na faixa 1 do piso paulista passam a receber R$ 1.284, e os que fazem parte da faixa 2, R$ 1.306. O índice de reajuste teve como base o IPC/FIPE, que atingiu 10,3%.Também recebeu sinal verde do legislativo o Projeto de Lei Complementar, que apresenta o reajuste de 10% no abono salarial aos servidores estaduais, quando inferior ao novo salário mínimo paulista. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de SP em fixar o piso salarial do Estado acima do salário mínimo nacional, permitindo, assim, manter a remuneração mínima do setor público com valores aproximados aos praticados pelo setor privado.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.