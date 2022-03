Anote Aí

publicado em 23/03/2022

Antonio Carlos Curti, coordenador do 10º Leilão Direito de Viver, apresenta do resultado financeiro: R$327 mil para o Hospital do Amor. (Foto: A Cidade )

Mais uma vez o Assary Clube de Campo deu mostra da sua capacidade de realização. O II Torneio Aberto de “Beach Tennis” foi um grande sucesso com a participação de praticantes daquela modalidade esportiva de toda a nossa região. O certame começou na sexta e prolongou-se até no domingo.A importância do evento para o Assary, e para Votuporanga, deu para sentir com a representatividade de autoridades e convidados na cerimônia de abertura realizada no sábado, às 10 da manhã. Entre os presentes estavam o prefeito Jorge Seba e o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Carlão Pignatari.O contabilista Antonio Carlos Curti, responsável direto pelas ações do Hospital do Amor (Hospital do Câncer de Barretos) já está divulgando o resultado final do Leilão “Direito de Viver”, realizado em Votuporanga no último dia 13 de março. O balanço apontou uma renda líquida de R$225.450,66, fora a rifa do fusca.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.