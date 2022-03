Anote Aí

publicado em 11/03/2022

O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento deve se desincompatibilizar para disputar as eleições para a Alesp (Foto: Assessoria)

Até o dia 31 de março todos os políticos que ocupam cargo no governo e pretendem disputar as eleições de novembro precisam deixar o cargo. Entre eles está o atual secretário da Agricultura, o deputado estadual Itamar Borges (MDB), que volta para a Assembleia Legislativa.Além de Itamar Borges são previstas mais sete desincompatibilizações no governo de São Paulo. Marco Vinholi, de Catanduva, deve deixar a secretaria de Desenvolvimento Regional. Deve sair do governo também os seguintes secretários: Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Célia Leão (Direito das Pessoas com Deficiência), Cauê Macris (Casa Civil), Flávio Amary (Habitação) e Henrique Meirelles (Fazenda).Esses nomes são pré-candidatos a deputados. Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, segundo consta, sonha com a indicação para suplente do candidato ao Senado na chapa do PSDB que tem como possível candidato o jornalista José Luiz Datena. Em outras eleições o nome dele chegou a ser cotado, mas de última hora “pulou fora”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.