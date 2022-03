Anote Aí

publicado em 08/03/2022

As mulheres foram tema de homenagem na Câmara Municipal na sessão de ontem (Foto: A Cidade )

Se alguém ainda não conhecia o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), isso mudou nos últimos dias. O parlamentar, que se colocava como pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, foi tema dos principais noticiários do país e não foi por menos.O político, que entrou para a vida pública graças ao seu canal no YouTube “Mamãe Falei”, falou uma grande besteira. Ele foi para a Ucrânia “ajudar o povo ucraniano”, mas de lá gravou um áudio dizendo que as refugiadas do país, que está em guerra contra a Rússia, eram “fáceis”. A repercussão, é claro, foi imediata.Logo após o caso vir à tona, a Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio de seu presidente, Carlão Pignatari, divulgou uma nota de repúdio. O deputado votuporanguense ainda afirmou que o Parlamento dará uma resposta a todos os casos apurados pelo Conselho de Ética.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.