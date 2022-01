Anote Aí

publicado em 29/01/2022

Professor Uélinton Garcia Peres, presidente do Sindicato Rural, homenageado pela Santa Casa: Parceiro do Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Empolgado com a conquista de dois prêmios “Mais Valor”, outorgado pela CPFL, o empresário Antonio Brito Figueiredo nem sentiu os efeitos de testar positivo para a Covid-19. Ele se recolheu em casa e aproveitou o tempo para retribuir os cumprimentos recebidos nos últimos dias pela conquista extraordinária dos prêmios para a sua empresa.É difícil dimensionar o tamanho da conquista da empresa Cantóia &Figueiredo. Calcula-se que pelo menos 800 empresas que executam serviços para CPFL concorreram aos prêmios. Algumas dessas empresas tão importantes do porte de uma Camargo Correia e por aí afora. O pessoal da Cantóia Figueiredo tem razão de sobra para comemorar a conquista de dois prêmios.No rol de homenagens desta semana há votos de “reconhecimento e gratidão” ao professor Uélinton Garcia Peres, presidente do Sindicato Rural de Votuporanga. O reconhecimento partiu da diretoria da Santa Casa de Votuporanga que o classificou como “Parceiro do Hospital”, uma honraria aos que se dedicam em prol dos milhares de pacientes”.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.