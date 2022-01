Anote Aí

publicado em 28/01/2022

O cenário político na região começa a ser definido com vistas às eleições deste ano. Muito embora, começam a surgir pretensos candidatos a deputado e a maioria deles motivado pelos partidos, aparentemente com chances remotas de vitória, o eleitorado quer saber mesmo é dos chamados “caciques” e donos de mandatos parlamentares.Pelo andar da carruagem, o deputado Carlão Pignatari (PSDB) deve fechar dobradinha com o federal Geninho Zuliani (DEM). Eles têm assumido posições na região e contam com as “bênçãos” do pré-candidato ao governo Rodrigo Garcia (PSDB). O nome deles é dado como certo numa dobradinha regional. Mas, podem surgir novidades.Por outro lado, comenta-se nos bastidores que o federal Fausto Pinato (PP), que tem base eleitoral em Fernandópolis, não está nada contente com o cenário político local. Dizem que não vai vender barato qualquer iniciativa que o afaste do grupo político influente da cidade. Desde já cobra o retorno da sua participação na campanha que elegeu o prefeito Jorge Seba e espera não ser descartado na eleição deste ano. É fogo no circo.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.