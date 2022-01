Anote Aí

publicado em 27/01/2022

O polêmico ex-ministro da Educação Abraham Weintraub passa por Votuporanga hoje, em meio ao seu ‘tour’ por cidades do interior que considera terem ‘raiz conservadora’ (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a ativação de 700 novos leitos exclusivos para atendimentos de pacientes com Covid-19 na rede hospitalar do governo estadual. Esses leitos vão auxiliar na absorção da nova demanda de casos em unidades hospitalares de 14 regiões, entre elas a de Rio Preto.Segundo o governo do Estado, a decisão é fundamental para apoiar os municípios diante do crescimento das estatísticas de internações e abrange leitos de enfermaria e de UTI. A Secretaria de Estado da Saúde reorganizou a rede para garantir a assistência à população dos locais abrangidos pelas diretorias regionais de saúde. São elas: capital e municípios da Grande São Paulo, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.Serão abertos 266 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 434 de enfermaria em hospitais de gestão estadual que receberão pacientes encaminhados por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). A expansão é fruto do mapeamento e análise técnica das capacidades estruturais de cada hospital, aliado ao monitoramento do cenário da Covid-19 no território, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário à população, conforme destacou o governo do Estado.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.