Anote Aí

publicado em 26/01/2022

O vereador Osmair Ferrari propôs a criação de um memorial na Arena Plínio Marin, com uma justa homenagem ao eterno ídolo da Votuporanguense, Fifi (Foto: A Cidade )

Durante a primeira sessão ordinária de 2022, o vereador Thiago Gualberto (PSD) apresentou uma indicação ao Executivo para que faça estudos no sentido de criar o programa “Prefeitura Rápida”, objetivando trazer melhor logística nas necessidades estruturais da cidade em relação a reparos e obras no município.O vereador explicou que o projeto consiste em mapear a cidade por zonas, bairros, distritos, entre outras formas, fazendo uma varredura das necessidades estruturais. Para isso, uma logística deve ser estudada e preparada para uma inspeção padronizada com base nas indicações, ofícios, ouvidoria e planejamento das secretarias em questão, segundo ele.Para basear a sua proposta, o vereador aponta uma sugestão, que seria utilizar os agentes do Programa “Votuporanga em Ação” e a estrutura de drones. O vereador salienta que a demora em se executar serviços de toda natureza, grandes ou pequenos, necessários à população é um dos maiores motivos de reclamação dos moradores, então esse programa vem de encontro a essa necessidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.