publicado em 02/04/2017

A intenção do grupo é atrair a população para prestigiar este estilo de música Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Aline Ruiz

Aos sábados, o Grupo de Choro Tradição de Votuporanga tem compromisso marcado no Espaço Cultural Rapassi. Eles se apresentam gratuitamente e oferecem para a população as belíssimas canções de Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo e muito mais, sempre das 10h às 12h, na rua São Paulo.

Para o idealizado do grupo, que nasceu nos anos 80, Amilar Riva, a intenção é atrair a população para prestigiar este estilo de música popular. “A meta do projeto é popularizar o chorinho, levando os shows para locais com grande circulação de pessoas”, comentou o músico.