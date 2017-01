O pré-evento da 3ª edição do Votu Otaku Fest neste ano começa a partir das 10h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

publicado em 21/01/2017

Esta é a terceira edição do evento; dublador do personagem Timão, do filme “O Rei Leão”, Pedro Saint Germain, estará presente

Neste domingo será promo vido gratuitamente o pré- evento da 3ª edição do Votu Otaku Fest, que já tem data marcada para o mês de maio. Hoje, das 10h às 17h, no Centro de Convenções, estarão presentes o dublador do personagem Timão, do filme “O Rei Leão”, Pedro Saint Germain, e a youtuber Denise Tremura. No local também serão promovidas atividades como batalha campal, brincadeiras no palco, concurso cosplay, além de ser feita a divulgação das informações sobre o evento que será realizado no dia 7 de maio, das 8h às 18h, no Clube AABB.

Segundo o dublador do Timão, Pedro Saint Germain, no evento ele falará sobre sua experiência de 30 anos como dublador. “Vou falar para o público como a dublagem acontece e como é o processo da Disney. Acho importante passar a experiência profissional para o público para entender esse universo”, explicou o dublador.

Segundo o organizador do evento, Daniel Alves, o evento é de grande importância para disseminar as várias culturas no município, além de unir as pessoas para uma diversão em família e amigos. “O Votu Otaku Fest surgiu da constatação de que muita gente do interior ainda não consegue ter acesso a grandes eventos como os de São Paulo. Além disso, queríamos criar um espaço democrático e livre, onde as pessoas pudessem realizar seus sonhos e encarnar seus personagens favoritos sem a necessidade de viajar longas distâncias para isso”, explicou o organizador.