Victor Hugo Chiquetto Faria, médico do SanSaúde, explica tudo o que você precisa saber para não colocar a saúde da sua família em risco

publicado em 28/02/2024

O médico pediatra Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, que atende em Votuporanga pelo SanSaúde, explica o que é febre (Foto: SanSaúde)

Franclin Duarte

A febre em crianças pode ser motivo de preocupação para os pais, mas entender como identificá-la e cuidar adequadamente pode ser fundamental para garantir o bem-estar dos pequenos. É o que explica o médico pediatra Dr. Victor Hugo Chiquetto Faria, que atende em Votuporanga por meio do SanSaúde.

A febre, conforme explicado pelo profissional, não é uma doença em si, mas um sinal de que o organismo está combatendo alguma infecção. “Ela [a febre] é um sinal, um sintoma de que há algo errado com o organismo, e de que ele está tentando combater algum tipo de infecção. O corpo se aquece já que as bactérias e vírus, normalmente, não sobrevivem a temperaturas maiores do que 37º”, explicou o médico.

Como identificar a febre?

Na maioria dos casos, principalmente nas crianças, a febre apresenta alguns sinais como: rosto vermelho; coração e respiração acelerados; sensação de frio intenso; pés e mãos frios; pele quente; sonolência e prostração (a criança fica quietinha).

Quais cuidados devem ser tomados em caso de febre?

Atualmente, considera-se febre quando a temperatura na axila da criança ultrapassa 37,2 graus Celsius. No entanto, a decisão de medicar depende do impacto da febre no estado geral da criança.

Dr. Victor Hugo destacou que a medicação só é necessária quando a febre interfere significativamente na vida do pequeno. “Se está ativo, alegre, brincando e se alimentando normalmente, mesmo com uma temperatura de 37,5 graus, não há necessidade imediata de medicá-la. “A intervenção se torna necessária apenas se a febre estiver associada a sintomas como sonolência, recusa alimentar, irritação e/ou dificuldade para dormir”, disse.

Principais erros

O especialista alerta sobre erros comuns no tratamento da febre, muitos dos quais decorrem da falta de conhecimento. Métodos físicos, como banhos, compressas frias e álcool na pele, são desencorajados, pois podem resultar em um efeito rebote. Este efeito consiste em uma queda temporária na temperatura seguida por um aumento repentino, prejudicando o estado geral da criança.

O que não fazer?

Evitar métodos físicos, como banhos, compressas e álcool na pele; não utilizar bolsas frias, pois podem causar efeito rebote.

O que fazer?

O médico orientou a buscar tratamento com medicação, como Dipirona, paracetamol ou ibuprofeno, caso seja indicado para a faixa etária da criança. Todas essas opções são eficazes e seguras. Além disso, é fundamental manter a criança bem hidratada, oferecendo líquidos regularmente. Um ambiente arejado, fresco, com roupas leves e, se necessário, ar condicionado ou ventilador, contribuirá para o conforto da criança durante o episódio febril.