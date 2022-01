Esse foi o maior número de casos registrados em um único boletim epidemiológico desde o início da pandemia

publicado em 10/01/2022

As informações são do boletim epidemiológico da Pefeitura

Da redação

Votuporanga superou nesta segunda-feira (10) todos os recordes de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um único boletim epidemiológico (que leva em consideração o final de semana), foram confirmados 692 casos positivos da doença, número superior ao que foi registrado em todo segundo semestre do ano passado.

Esse número, porém, pode ser ainda maior. Isso porque o laboratório referência de São José do Rio Preto apresentou problemas técnicos e não conseguiu apresentar o resultado de mais exames que ainda estão “represados”. Conforme o boletim epidemiológico, mais de 2.687 votuporanguenses estão com suspeita do coronavírus e aguardam os resultados dos testes.

Apesar do grande número de infectados, a doença tem se mostrado mais branda em relação a outros períodos da pandemia, graças ao avanço da vacinação. Dos 1.468 casos ativos na cidade, apenas dois precisaram de internação, porém estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).