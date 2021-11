Comemoração contou com muitas novidades; entre elas, a criação de um selo comemorativo e o lançamento da Black Friday Uniodonto

publicado em 09/11/2021

A Uniodonto Votuporanga comemora os seus 25 anos de fundação com sólidos resultados (Fotos: Divulgação)

A Uniodonto comemora 25 anos de atividade em Votuporanga com muitas novidades. Entre elas, foi criado um selo comemorativo e também o lançamento da campanha Black Friday Uniodonto, que não será apenas um dia, mas todo mês de novembro, onde a grande vantagem será a carência zero para Planos Jurídicos.Em ano atípico que desafia a capacidade de planejamento das organizações, a Uniodonto Votuporanga comemora os seus 25 anos de fundação com sólidos resultados."Atendemos também toda região de Votuporanga, e temos o orgulho de dizer que temos um dos maiores números de usuários e cooperados. Temos dezenas de cooperados que estão conosco desde a fundação. Temos um preço acessivel, atendimento 24 horas para plantão e muito mais, a vantagem é o que o usuário pode escolher seu dentista e é atendido no consultório dele, por especialista de cada área", destaca o Diretor Presidente da Uniodonto Votuporanga, Dr. José Luiz Pereira, que há 18 anos está a frente da cooperativa.Em razão do momento e das restrições sociais,neste ano, a unidade inovou e criou novos canais de comunicação com seus clientes: um grande diferencial nosso é o atendimento personalizado: a tecnologia veio para agilizar e o contato pessoal e humanizado". afirmou Dany Criado, gerente comercial.A Uniodonto Votuporanga foi fundada em 1996, por um grupo de cirurgiões-dentistas estimulados pela crescente concorrência de outros convênios. Após cumprir todos os protocolos de formação, começou a comercializar os primeiros contratos. Atualmente, a Uniodonto Votuporanga abrange toda a microregião de Votuporanga, compreendendo 12 municípios.O equilibrio econômico financeiro é marca da Uniodonto Votuporanga, o que possibilita que a Cooperativa almeje novos desafios, sempre buscando a valorização do Cooperado, o bom atendimento dos usuários e a manutenção dosparceiros comerciais."A Uniodonto Votuporanga não mede esforços para o bem estar do usuário e cooperados. Temos um padrão rígido deescolha de novos cooperados para manter a qualidade dos serviços: são profissionais experientes e capacitados. Contamos com perícia própria e toda uma estrutura para dar assistência aos usuários", concluiu Dr. José Luiz.