publicado em 09/11/2021

a Secretaria da Saúde fará plantão de vacina contra a Covid-19, das 8h às 20h, no posto montado no Assary, nesta quarta-feira (10) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quarta-feira (10), a Secretaria da Saúde fará plantão de vacina contra a Covid-19, das 8h às 20h, no posto montado no Assary. Os outros dois postos de vacina seguem com atendimento normal das 8h às 15h.Podem se vacinar com a primeira dose adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente; com a segunda dose, todos que estão no prazo e, com a terceira dose, quem tem 60 anos ou mais e profissionais da saúde, ambos com a segunda dose aplicada há, pelo menos, seis meses; e pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, 28 dias.Pessoas que irão viajar ao exterior poderão antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.Desta forma, quem tomou as duas doses da Coronavac e vai viajar para o exterior poderá receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino. Neste caso, o intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose deve ser de 28 dias.Para aqueles que irão viajar e que não concluíram o esquema com as duas doses, poderão tomar a segunda dose com prazo antecipado que varia de acordo com a marca do imunizante. Sendo assim, quem tomou Pfizer, pode receber a segunda dose com 21 dias em qualquer faixa etária, inclusive adolescentes. E quem tomou Astrazeneca pode antecipar a segunda dose com 28 dias, mesmo prazo mantido entre as duas doses da Coronavac.