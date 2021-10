Apesar do avanço da vacinação, os números de hospitalizados com a doença e internados na UTI aumentaram

publicado em 30/09/2021

O total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.674, enquanto o de mortes continua sendo 447 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (30) pela Prefeitura não constaram novas mortes causadas pela Covid-19. É o sexto dia consecutivo que isso acontece no município.Já de acordo com o “vacinômetro”, mais 553 doses da vacina contra a doença foram aplicadas. Dessas, 62 foram primeiras doses; 425 foram segundas doses ou doses únicas, da Janssen; e 66 foram terceiras doses, também chamadas de doses de reforço. Com essas últimas, o município superou a marca de mil doses de reforço aplicadas.Considerando os dados gerais da vacinação, 142.409 doses foram aplicadas: 79.748 primeiras doses; 61.627 segundas doses ou doses únicas; e 1.034 terceiras doses.Ainda de acordo com o boletim, mais 17 casos de Covid foram diagnosticados. Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.674, enquanto o de mortes continua sendo 447. Os dados também mostram que 17.121 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Já em relação aos hospitalizados com a doença, o número subiu para dez, enquanto o de internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) aumentou para cinco. Na Ala Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga, o número de leitos ocupados subiu para sete.