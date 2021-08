Objetivo é arrecadar absorventes que serão destinados à população em situação de vulnerabilidade social, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos

publicado em 20/08/2021

A expressão “pobreza menstrual” é utilizada para denominar a falta de acesso da população carente a produtos de higiene menstrual, infraestrutura e até informações (Imagem: Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev deu início a uma campanha de combate à pobreza menstrual, intitulada “Siga o fluxo”. A iniciativa, encabeçada por estudantes do 8º período, tem o objetivo de arrecadar pacotes de absorventes que serão encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos de Votuporanga.

A expressão “pobreza menstrual” é utilizada para denominar a falta de acesso da população carente a produtos de higiene menstrual, infraestrutura e até informações para cuidados envolvendo a própria menstruação.

De acordo com Fernanda Rossi, uma das alunas idealizadoras, o projeto busca atuar em nível local, para que essa realidade chegue ao conhecimento de todos e, consequentemente, possa ser mudada.

“No Brasil, milhares de meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e muitas carecem de itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Por isso, quem puder contribuir com a campanha, será de grande valia”, afirmou.