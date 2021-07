Vítima foi Alvaro Pistilli, aos 78 anos; ele era filho de um dos pioneiros de Votuporanga e envolvido na política nas décadas de 1980 e 90, ao lado do ex-prefeito Mário Pozzobon

publicado em 16/07/2021

O idoso Alvaro Pistilli, de 78 anos, foi a 417ª vítima da Covid a constar no Boletim Epidemiológico (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Votuporanga registrou mais 96 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (16), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constou mais uma morte causada pela doença.A vítima foi o senhor Alvaro Pistilli, que tinha comorbidades e faleceu aos 78 anos. Ele era filho de Francisco Pistilli, um dos pioneiros de Votuporanga, e foi muito envolvido na política do município entre as décadas de 1980 e 1990, ao lado do ex-prefeito Mário Pozzobon.O idoso era motorista aposentado e morador da rua Riolândia, no bairro Cecap II. Ele deixa a esposa Greyce Kelly Santos Silva Pistilli, os filhos Luciana, Lucimara e Álvaro (em memória), os netos Karol, Karime, Roberta e Bruno Pistilli, além dos demais familiares e amigos.Como já havia passado o período de contágio da doença, o senhor Álvaro foi velado no Velório Municipal "Aldo Zara" e seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (16), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Agora, Votuporanga totaliza 417 mortes causadas por Covid-19 e 15.432 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 14.484 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.De acordo com os dados do boletim, o número de pessoas que estão com Covid e hospitalizadas caiu para 33, das quais uma está na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e três estão no Hospital de Campanha. Segundo a Prefeitura, essa foi a média diária de internados no hospital nesta semana.Ainda de acordo com a Administração Municipal, essa média baixa é resultado do avanço da campanha de vacinação contra a Covid no município, combinado às medidas restritivas e colaboração dos munícipes.Em relação às UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), o número de votuporanguenses internados caiu para 12. Na Santa Casa, a ala de UTIs Covid está com 15 leitos ocupados.Os dados também mostram que 1.396 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.558 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 427 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 280 foram primeiras doses e as demais 147 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 74.450 doses aplicadas: 53.203 primeiras doses e 21.247 segundas doses.