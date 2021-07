Serviço é oferecido pela Secretaria da Saúde; interessados devem procurar o Consultório Municipal

publicado em 12/07/2021

O projeto é desenvolvido pela Secretaria da Saúde por meio de uma equipe especializada na área odontológica (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O projeto "Prótese Dentária: Devolvendo Sorrisos", desenvolvido pela Secretaria da Saúde por meio de uma equipe especializada na área odontológica, segue realizando atendimento gratuito com serviço de prótese dentária para suprir a perda de dentes à população que necessita de cuidados com a saúde bucal.A segunda parte do projeto encerra no dia 24 deste mês e uma próxima já está prevista para o início de agosto, no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), local onde é realizado o serviço. Os interessados em participar deverão procurar o Consultório Municipal que pertencem para uma avaliação com o dentista, que fará a preparação da boca e, encaminhados para colocação da prótese. O paciente será inserido numa fila de espera e deverá aguardar seu agendamento para participar do projeto.O atendimento, gratuito por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), visa proporcionar uma qualidade melhor de vida aos pacientes que, ao utilizarem a prótese dentária total, suprem a ausência dos dentes, melhorando a função mastigatória, a fonética e a estética. Ao ter esse cuidado com a saúde da boca e dos dentes, além de colaborar na digestão dos alimentos, outros aspectos também são beneficiados, como por exemplo, interação social, psicológicas e emocionais fazendo elevar a autoimagem e autoestima uma vez que afeta o sorriso, considerado esteticamente um modo de cartão de visitas."Substituir a ausência de dentes com a reabilitação protética oral além de restaurar funções dentárias, melhorando a saúde como um todo e fazendo com que a alimentação seja mais completa, por meio de uma nutrição melhor, também beneficia a estética, aumentando a autoestima e bem-estar. Os pacientes reabilitados se sentem mais incluídos na sociedade, uma vez que a ausência dos dentes tende a fazer com que a pessoa fique mais retraída e a prótese dentária proporciona o resgate de fazer com que possa sorrir novamente", explica a enfermeira Elaine Madrid, responsável pelo projeto e coordenadora de Saúde Bucal.