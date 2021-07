Parisi, por exemplo, chega agora ao público de 44 anos, enquanto Votuporanga inicia nesta quarta-feira (7) a imunização de pessoas a partir dos 38 anos

publicado em 07/07/2021

A vacinação está avançando em todas as cidades da região, mas em algumas a falta de doses a deixou mais lenta (Foto: Prefeitura de Parisi)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEnquanto em Votuporanga os públicos da vacinação contra a Covid-19 têm sido adiantados, cidades da região estão encontrando dificuldades para acompanhar o ritmo, diante do envio reduzido de doses do imunizante pela Secretaria de Estado da Saúde. Na Comarca, um dos exemplos mais claros dessa realidade é Parisi, que só agora conseguiu avançar para o público acima de 44 anos.O problema, segundo prefeitos e gestores da saúde, está diretamente relacionado a falta do censo demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) quem vem sendo adiado nos últimos anos. A última “contagem” populacional foi em 2010 e nesse intervalo de tempo muitas cidades cresceram mais do que as estimativas do governo.“As doses são enviadas com base na estimativa populacional do IBGE, que diz que nós só temos 2.169 habitantes. Só que essa não é nossa realidade aqui, pois só no Programa de Saúde da Família nós temos mais de 3,3 mil pessoas cadastradas. Teve época da gente um ter público com mais de 100 pessoas e só receber 12 doses. Tivemos muitos problemas com isso até aqui, mas agora o número de vacinas aumentou, hoje, por exemplo, vão vir 80 vacinas da Janssen”, disse o prefeito de Parisi, Oclair Bento (PSDB).Situação semelhante vive a cidade de Cosmorama. "Faltam doses e, para suprir, estamos fazendo ofícios ao governo estadual solicitando mais vacinas. Acreditamos que o Estado está mandando o número de doses, de acordo com o Censo 2010. Como a cidade cresceu, esse número está muito desatualizado, o que prejudica a campanha de imunização", afirmou a diretora de saúde de Cosmorama, Aparecida Eugênia Garcia Gardini.Em Valentim Gentil houve essa mesma dificuldade no início da imunização, quando chegou a faltar doses na faixa etária de 70 anos. “A Secretaria de Saúde encaminhou ofício, na época, solicitando novas doses e foi atendida. A partir de então, não houve falta de doses para nenhuma faixa etária”, enfatizou a Prefeitura, em nota.Ainda na comarca, Álvares Florence, avança na imunização conforme a liberação de novas doses. Assim como Votuporanga, segundo a coordenadora de atenção básica à Saúde do município, Glaucia Waideman Fernandes, o público alvo de terça-feira (6) foi de pessoas acima de 39 anos e nesta quarta-feira (7) começa para pessoas acima de 38 anos. “Estamos recebendo poucas doses, mas estamos conseguindo avançar, graças a Deus”, concluiu.De acordo com o calendário do Programa Estadual de Imunização, entre 30 de junho a 14 julho, estão previstos para serem imunizadas pessoas de 40 a 42 anos. Já entre 15 a 29 julho, está previsto a imunização de pessoas entre 35 a 39 anos.Votuporanga, porém, programou para a próxima semana, o início da vacinação de pessoas com 37 anos na segunda-feira (12), 36 anos na terça-feira (13) e 35 anos na quarta-feira (14).