Além de estar com os 28 leitos já ocupados, hospital de Votuporanga tem um paciente da região à espera de vaga e 19 da cidade

publicado em 08/06/2021

Cenário atual se assemelha ao colapso da saúde que Votuporanga sofreu no mês de março (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinada a pacientes com Covid-19 novamente lotada e pelo menos 20 pacientes de Votuporanga e microrregião à espera de uma vaga intensiva, a Santa Casa voltou e emitir um comunicado pedindo a conscientização da população sobre as medidas de prevenção à doença. Com a atual situação, pacientes já estão sendo transferidos para outras unidades hospitalares do Estado.De acordo com o informe de ontem da instituição, além da ocupação máxima da UTI, na enfermaria reservada para pacientes com coronavírus, 26 dos 37 leitos estão ocupados.E no Hospital de Campanha a situação não está diferente. A unidade que serve como suporte respiratório enquanto se aguarda a liberação de leitos intensivos chegou a sua maior lotação desde o dia em que foi inaugurado na cidade. Dos 23 leitos abertos em uma parceria entre a Administração Municipal e empresários da cidade, 19 estão ocupados.Já na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que foi preparada para receber até 12 pacientes com quadros leves e moderados da doença, oito pacientes estão internados.As UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga estão com ocupação máxima. Todos os 28 leitos estão com pacientes, sendo que destes, 22 estão em uso de respiradores.“É fundamental que a população continue com as medidas de prevenção, como uso de máscaras, higienização de mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, além de respeitar o distanciamento social. São ações que diminuem a transmissão da Covid-19”, disse a médica infectologista da Santa Casa e responsável pelas alas do coronavírus, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima.Já o provedor do hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, pediu para que cada um faça a sua parte na luta contra o vírus. “Mesmo com equipe reduzida e dedicação de médicos e colaboradores nestes meses de pandemia, a Santa Casa trabalha incansavelmente para evitar as transferências, que sabemos que gera um desconforto para o paciente e seus familiares. Precisamos da conscientização de todos, para que cada um faça a sua parte. Somente respeitando as orientações, conseguiremos vencer juntos a Covid-19”, concluiu.Ainda nesta quarta-feira (8), o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga deve se reunir para analisar o cenário e traçar as medidas que possam ser adotadas para conter o avanço da doença na cidade.