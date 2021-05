De acordo com o boletim, 55 votuporanguenses estão hospitalizados: 10 na UPA, 17 no Hospital de Campanha e 22 em estado grave na UTI

publicado em 26/05/2021

Votuporanga tem também 471 casos de pessoas que aguardam o resultado dos exames e outros 976 que estão em monitoramento domiciliar (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga continua sem registrar mortes causadas pela Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico, desta quarta-feira (26), o município contabilizou mais 61 casos de votuporanguenses que testaram positivo para a doença. Além disso, 55 pessoas estão hospitalizadas e passam por tratamento na cidade.Com a atualização o município chegou a 12.184 casos diagnosticados e segue 321 óbitos confirmados. Os dados também mostram que 11.539 pessoas se curaram de casos da doença.Já entre os hospitalizados, o Boletim revelou que 55 votuporanguenses precisaram de atendimento médico. Entre eles dez estão sendo tratados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), 17 no Hospital de Campanha e 22 em estão estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Votuporanga tem também 471 casos de pessoas que aguardam o resultado dos exames e outros 976 que estão em monitoramento domiciliar, com sintomas não graves da doença.No cenário do “vacinômetro”, o município aplicou mais 329 doses do imunizante contra a Covid-19. Dentre elas, 211 foram direcionadas a primeira dose e as outras 118 ao público que necessitou tomar a segunda dose. Assim, Votuporanga totaliza 42.553 doses, entre elas 26.699 para a primeira dose e 15.854 para as segundas doses.