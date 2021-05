O prédio passa a abrigar todos os setores administrativos da cooperativa

publicado em 04/05/2021

Doutores José Maria Gonçalves Filho e Osmar Alécio Dan descerraram placa de inauguração da nova sede da Unimed Votuporanga (Fotos: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCom um café da manhã exclusivo para os seus colaboradores, a Unimed Votuporanga inaugurou a sua nova sede, na semana passada. O prédio passa a abrigar todos os setores administrativos da cooperativa.A nova sede fica na Rua Rio de Janeiro, 3260 (esquina com a Rua São Paulo). O atendimento está sendo feito de forma presencial, respeitando todas as normas preventivas de combate ao coronavírus.A construção teve início na gestão do dr. José Maria Gonçalves Filho, que foi o diretor presidente da cooperativade 2016 a 2020, e foi concluída na administração do atual presidente, odr. Osmar Alécio Dan.O local, moderno e acessível aos clientes, possui dois andares, estacionamento próprio, recepção e guichês de atendimento, com espaço amplo e salas adequadas para que os colaboradores desenvolvam suas atividades.Para o dr. Dan,a inauguração é a concretização de um sonho. “Foi um projeto idealizado em 2019.Os colaboradores passaram um bom tempo separados, uma turma em cada unidade, mas agora conseguimos unir todos novamente e tornar a marca Unimed mais forte em nossa cidade. Agradecemos aos membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, cooperados e prestadores de serviços que, juntamente aos nossos colaboradores, contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade”, disse.Durante a cerimônia, que também contou com a presença dos membros da Diretoria Executiva de ambas as gestões que participaram da construção, os doutores Osmar e José Maria descerraram a placa de inauguração.O momento foi de emoção e alegria para os colaboradores que vivenciaram todas as fases desta obra.“Agradecemos a todas as empresas, fornecedores e prestadores de serviços que estiveram presentes em nossa obra”, comunicou a cooperativa, em nota.